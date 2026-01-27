San Giorgio a Liri e Pignataro Interamna, controlli dei Carabinieri presso esercizi commerciali

Nei giorni scorsi, nei comuni di San Giorgio a Liri (FR) e Pignataro Interamna (FR), i militari della locale Stazione Carabinieri, unitamente a personale del N.A.S. di Latina, hanno effettuato mirate ispezioni igienico-sanitarie presso attività commerciali del settore alimentare.
In particolare:
- A San Giorgio a Liri (FR), presso un bar tavola calda, è stata riscontrata la mancata esposizione alla clientela degli ingredienti dei prodotti di gastronomia presenti nella vetrina espositiva, con conseguente sanzione amministrativa di euro 900,00 (novecento).
Nel medesimo contesto è stato inoltre accertato l’impiego di un addetto alla manipolazione degli alimenti privo del prescritto attestato di formazione, violazione per la quale è stata elevata un’ulteriore sanzione amministrativa di euro 1.000,00 (mille).
- A Pignataro Interamna (FR), presso un bar ristorante, è stata accertata la mancata esposizione alla clientela degli ingredienti dei prodotti di pasticceria presenti nella vetrina espositiva, con conseguente sanzione amministrativa di euro 900,00 (novecento).
I controlli dei Carabinieri e del N.A.S. di Latina proseguiranno nei prossimi giorni presso altre attività commerciali del territorio, al fine di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la tutela della salute pubblica.
foto archivio