San Giorgio a Liri – Diossine in aumento dopo il rogo: cresce la preoccupazione, ora servono risposte

SAN GIORGIO A LIRI – Aumenta la preoccupazione tra i cittadini dopo la pubblicazione dei nuovi dati diffusi da Arpa Lazio sul vasto incendio divampato nei giorni scorsi in località Petrose, nel territorio di San Giorgio a Liri. I risultati del monitoraggio evidenziano un incremento delle concentrazioni di diossine nell’aria, confermando la necessità di mantenere alta l’attenzione sulle possibili conseguenze ambientali e sanitarie.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale, i campionamenti effettuati nei pressi dell’area interessata dal rogo mostrano valori in crescita rispetto alle prime rilevazioni. Il monitoraggio riguarda microinquinanti altamente tossici e persistenti, tra cui diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e policlorobifenili (PCB), sostanze che possono svilupparsi durante la combustione di materiali.

Le autorità sanitarie hanno ribadito l’importanza di rispettare le ordinanze e le prescrizioni emanate a tutela della popolazione, invitando i cittadini a seguire tutte le indicazioni fino al completamento delle verifiche. Parallelamente proseguono i controlli ambientali per valutare l’evoluzione della situazione e gli eventuali effetti sul territorio.

L’incendio, che ha richiesto un imponente intervento dei Vigili del Fuoco, continua quindi a far discutere non solo per i danni provocati dalle fiamme, ma anche per le possibili ricadute sulla qualità dell’aria e sull’ambiente circostante.

La comunità attende ora ulteriori aggiornamenti dagli enti competenti, mentre cresce la richiesta di trasparenza e di un monitoraggio costante affinché venga garantita la massima tutela della salute pubblica.