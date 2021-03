San Giorgio a Liri, denunciata titolare di una tabaccheria per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

I Carabinieri di Esperia hanno denunciato una 37enne, titolare di una tabaccheria, residente a San Giorgio a Liri, per “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”. Le indagini hanno permesso di accertare che la donna, a seguito del furto subito nella propria attività, aveva elencato tra la merce asportata anche biglietti “gratta e vinci” che non erano stati rubati. Alcuni tra questi biglietti, successivamente, sono stati incassati nella stessa tabaccheria.

