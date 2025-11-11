San Giorgio a Liri: Controlli sul territorio. denunciato un uomo per porto ingiustificato di arma bianca

Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo hanno deferito in stato di libertà un uomo per porto ingiustificato di arma atta ad offendere. Nel corso dell’attività, i militari della Sezione Radiomobile, impegnati in un servizio di pattugliamento nel Comune di San Giorgio a Liri (FR), hanno proceduto al controllo di un veicolo Fiat Scudo, condotto da un 48enne residente a Pescasseroli (AQ). A seguito di perquisizione veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri e lunghezza complessiva di 19 centimetri, custodito all’interno del mezzo senza giustificato motivo. L’arma è stata sottoposta a sequestro e debitamente custodita in attesa del versamento presso l’Ufficio Corpi di Reato. Il soggetto è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’attività si inserisce nell’ambito della costante azione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, finalizzata a garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nella comunità locale.

