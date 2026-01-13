SAN GIORGIO A LIRI- CONTROLLI DEI CARABINIERI, IRREGOLARITA’ IN UN CANTIERE EDILE

Recentemente, nel comune di San Giorgio a Liri (FR) i Carabinieri della locale stazione, con il supporto del degli ispettori tecnici dell’I.T.L. di Frosinone e dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Frosinone (N.I.L.), hanno effettuato un controllo mirato presso un cantiere edile. L’intervento rientra nel programma di monitoraggio dei cantieri, volto a prevenire il lavoro sommerso e a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso dell’ispezione sono emerse numerose e gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, oltre alla presenza di tre lavoratori impiegati in nero, privi della prescritta comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Tra le principali irregolarità riscontrate:

il datore di lavoro dell’impresa affidataria non ha verificato che le lavorazioni fossero svolte in sicurezza;

il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non ha controllato correttamente le condizioni di lavoro;

il datore di lavoro dell’impresa subappaltatrice non ha predisposto misure adeguate per prevenire le cadute dall’alto;

il committente dei lavori ha indicato dati non conformi nel cartello di cantiere;

carenze generali nella gestione della salute e sicurezza e nella protezione dai rischi elettrici;

A seguito dei controlli, le tre persone responsabili nei rispettivi ruoli sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Cassino. Inoltre, è stata disposta la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione delle violazioni riscontrate e irrogate sanzioni amministrative e ammende per un totale di circa € 22.000,00 e. Questi controlli, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, confermano l’impegno dei Carabinieri nel garantire ambienti di lavoro sicuri, contrastare il lavoro irregolare e assicurare il rispetto della normativa vigente. L’attività rientra in una serie di ispezioni che continueranno nei prossimi mesi su tutto il territorio provinciale