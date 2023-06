San Giorgio a Liri, Ciacciarelli:”domani al via i lavori per ricostruire il ponte”

«Dopo una battaglia durata quasi tre anni, fatta di segnalazioni e perseveranza, domani finalmente inizieranno i lavori di ricostruzione del ponte di San Giorgio a Liri». Lo dichiara l’assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative Pasquale Ciacciarelli. «Nei giorni scorsi – continua l’assessore – mi ero recato personalmente presso gli uffici dell’Astral per capire a che punto fosse l’iter per i lavori di ricostruzione. La maggioranza uscente in Regione Lazio ha lasciato per 3 anni un ponte distrutto senza ricostruirlo, bloccando il collegamento tra San Giorgio ed Esperia. Ora finalmente ci siamo. Un ringraziamento particolare va rivolto al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, all’assessore regionale ai Lavori Pubblici Manuela Rinaldi e al presidente dell’Astral, che fin da subito hanno dimostrato concreta attenzione sull’argomento, tanto da giungere celermente all’affidamento dei lavori».

comunicato stampa – foto archivio