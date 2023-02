San Giorgio a Liri, Battisti: “Ricostruzione ponte in località Petrose, al via lavori”

“Entro la fine di febbraio partiranno i lavori, da parte di Astral, per la ricostruzione del Ponte in Località Petrose, nel Comune di San Giorgio a Liri. È previsto dalla società della Regione Lazio uno stanziamento di oltre 600 mila euro. Il ponte sorge nell’area industriale di S. Giorgio a Liri su una viabilità che consente il collegamento con il territorio comunale di Esperia e la struttura era franata a seguito dell’esondazione del Rio Cesaro. Si tratta di un ponte in calcestruzzo cementizio armato e si procederà con il rifacimento delle opere spondali e la messa in sicurezza delle aree limitrofe del canale su una superficie complessiva di circa 1000 mq. L’intervento comporterà anche la realizzazione di barriere stradali”.

Così in una nota Sara Battisti, capolista del Partito democratico di Frosinone alle elezioni regionali con Alessio D’Amato presidente.

“È un’opera altamente strategica – spiega – per la quale voglio ringraziare innanzitutto Astral, che sta procedendo con l’iter burocratico così da completare al più presto l’intervento e l’amministrazione comunale, con il sindaco La Valle, per il prezioso supporto di questi mesi. Abbiamo lavorato in sinergia per fornire una risposta concreta alla comunità di San Giorgio e a chi quotidianamente – conclude – percorre quelle strade”.

COMUNICATO STAMPA