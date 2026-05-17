SAN GIORGIO A LIRI, BATTISTI (PD): “CONTRO SEDE PD GESTO GRAVE E INACCETTABILE”

“Quanto accaduto alla sede del Partito Democratico di San Giorgio a Liri rappresenta un episodio grave che va condannato con fermezza. I simboli riconducibili al fascismo comparsi sui muri sono un segnale preoccupante che nulla ha a che vedere con il confronto democratico e civile. Esprimo la mia vicinanza al segretario provinciale, ai militanti e gli iscritti e a tutta la comunità democratica del territorio. Difendere gli spazi della partecipazione politica significa difendere i principi di libertà, rispetto e antifascismo sui quali si fonda la nostra Costituzione”. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti.