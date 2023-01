San Giorgio a Liri – Arrestata una 24enne per violazione leggi stupefacenti

I militari delle dipendenti Stazioni Carabinieri di San Giorgio a Liri e Pontecorvo, hanno tratto in arresto una 24enne della zona, con precedenti di polizia per violazione legge sugli stupefacenti, poiché destinataria di un provvedimento di esecuzione di misura cautelare personale, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.

L’indagata, già tratta in arresto, in stato di flagranza nel mese di aprile 2022, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di un rilevante e differenziato quantitativo di sostanza stupefacente, in quanto trovata in possesso di eroina e cocaina, e di una cospicua somma di danaro, avallante il contestato reato presupposto, malgrado le richieste di esigenze cautelari personali formulate dalla Procura della Repubblica volte a tutela della collettività e del reale pericolo di reiterazione del reato, era stata subito dopo posta in libertà dal Giudice per le Indagini Preliminari.

Contro l’ordinanza reiettiva della richiesta della misura cautelare personale, la Procura della Repubblica di Cassino formulava appello, accolto anche in considerazione dell’acquisizione di nuove ed ulteriori prove, dalla Sezione per il Riesame dei Provvedimenti Restrittivi della Libertà Personale del Tribunale Ordinario di Roma, che valutando l’articolato appello proposto dal Pubblico Ministero, riconosceva la chiesta esigenza, disponendo nei confronti dell’indagata la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

