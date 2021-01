San Giorgi a Liri (FR) – Positiva al COVID-19 in isolamento domiciliare, esce di casa: denunciata

La scorsa notte a San Giorgi a Liri, i militari del NORM a seguito del controllo di un’autovettura con a bordo due persone, deferivano in stato di libertà una 30enne residente a Formia (LT), per aver lasciato il proprio domicilio nonostante fosse stata posta in isolamento domiciliare perché positiva al COVID-19. La donna ed il 32enne che l’accompagnava, sono stati inoltre sanzionati per aver violato la normativa per il contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19, per non aver rispettato l’obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne.

