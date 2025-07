San Gennaro, Vescovo e Martire Patrono di Napoli

DI Antonio Cristian Tanzilli – Per la valorizzazione dei Santi

1. Chi era San Gennaro?

San Gennaro, noto anche come Gennarius o Ianuarius, nacque intorno al 21 aprile del 272, probabilmente a Benevento, e divenne vescovo nella stessa città. Non mancano però versioni che lo collocano direttamente a Napoli. Combatté per la sua fede durante le persecuzioni dell’imperatore Diocleziano e fu decapitato il 19 settembre del 305 a Pozzuoli, insieme ad altri cristiani come Sossio, Desiderio e Festo . Le fonti sono scarse e spesso avvolte nella leggenda, per cui molte informazioni rimangono incerte .

2. Martirio e culto primitivo

Secondo la tradizione, durante il martirio una donna devota di nome Eusebia raccolse il sangue del vescovo in due ampolle, custodite poi con grande venerazione . Nel IV secolo le reliquie furono traslate dal vescovo di Napoli nelle catacombe cittadine dove si iniziò a diffondere il culto gennariano .

Ben presto San Gennaro divenne patrono non solo di Napoli, ma anche di numerose città della Campania e oltre, e protettore degli orafi e dei donatori di sangue .

3. Il miracolo del sangue

Il suo culto è indissolubilmente legato al fenomeno della liquefazione del sangue, che si verifica tre volte l’anno: il sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19 settembre (anniversario del martirio) e il 16 dicembre (in memoria dell’eruzione del Vesuvio fermata per intercessione di San Gennaro) .

Il rito si svolge in Duomo a Napoli: il vescovo estrae l’ampolla e inizialmente mostra il sangue coagulato. Dopo preghiera e invocazione, il sangue si liquefa davanti ai fedeli, suscitando stupore e devozione; se il prodigio tarda o non avviene, la credenza popolare lo interpreta come cattivo presagio per l’anno a venire .

4. Tesoro, reliquie e patrimonio artistico

Nella Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro (Duomo di Napoli) sono conservate reliquie e opere d’arte di straordinario valore. Tra queste il famoso busto reliquiario in oro e argento creato nel 1305 da maestri orafi provenzali per conto di Carlo II d’Angiò, arricchito nel 1713 con una mitra tempestata di rubini, smeraldi e diamanti, considerata uno dei gioielli più preziosi al mondo .

Le ossa del santo furono portate a Benevento nell’VIII‑IX secolo, mentre a Napoli rimase parte del cranio, custodita nel busto artistico .

5. Devozione, popolo e identità

San Gennaro è fortemente identificato con la città di Napoli: “chi dice Napoli dice San Gennaro, chi dice San Gennaro dice Napoli” è un motto spesso ripetuto . I napoletani vedono in lui un protettore, un parente spirituale, uno zio amato cui rivolgersi quotidianamente . La devozione è vissuta non solo come rituale religioso, ma come simbolo di solidarietà, rinascita e resilienza civica e spirituale .

6. Le festività principali

1. Prima domenica di maggio: la traslazione delle reliquie da Pozzuoli a Napoli. Si svolge una processione con la teca e il busto del Santo .

2. 19 settembre: giorno ufficiale della festa del patrono, con celebrazioni e il miracolo pubblico del sangue .

3. 16 dicembre: in ricordo dell’eruzione del Vesuvio del 1631, tramontata grazie alla protezione di San Gennaro secondo la tradizione .

San Gennaro rimane una figura tra storia, leggenda e fede viva. Vescovo martire, protettore di Napoli, segno di identità e speranza per una città che ha fatto della sua devozione uno stile di vita. Le reliquie conservate, il prodigio del sangue e le ricche tradizioni artistiche e religiose che lo celebrano testimoniano un legame profondo tra il santo e il cuore pulsante di Napoli.