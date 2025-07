SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA, IL SANTO DEL SORRISO E DELLA GIOVINEZZA CONSACRATA

Di Antonio Tanzilli.

San Gabriele dell’Addolorata è uno dei santi più amati in Italia, soprattutto dai giovani. La sua vita breve, intensa e totalmente donata a Dio lo ha reso un modello di purezza, obbedienza e amore verso la Vergine Addolorata. Patrono d’Abruzzo e compatrono della gioventù cattolica italiana, è venerato nel famoso santuario ai piedi del Gran Sasso, a Isola del Gran Sasso (TE), dove ogni anno migliaia di pellegrini si recano per invocare la sua intercessione.

UNA VITA NORMALE, UNA SCELTA STRAORDINARIA

San Gabriele, al secolo Francesco Possenti, nacque il 1º marzo 1838 ad Assisi in una famiglia benestante. Era un giovane brillante, elegante, amava il teatro, la musica e la compagnia degli amici. Non sembrava destinato alla vita religiosa. Ma dietro la sua esuberanza, si nascondeva un cuore inquieto e profondo.

Dopo aver superato una grave malattia e toccato con mano la fragilità della vita, comprese che Dio lo chiamava a qualcosa di più grande. Durante una processione in onore della Madonna, sentì nel cuore la voce interiore che lo invitava a lasciare tutto per seguirla. A 18 anni entrò tra i Passionisti, assumendo il nome di Gabriele dell’Addolorata.

L’AMORE PER MARIA ADDOLORATA

La sua vita religiosa fu segnata da un amore ardente per la Madonna, in particolare per la Vergine Addolorata, che divenne il centro della sua spiritualità. Gabriele amava dire: «Maria ha fatto tutto per me». Si dedicava con fervore alla preghiera, alla penitenza, allo studio e alla vita comunitaria, diventando esempio di virtù per i suoi confratelli.

La sua gioia, il suo sorriso e la sua delicatezza verso gli altri colpivano chiunque lo incontrasse. In un’epoca in cui la gioventù era spesso vista come tempo di frivolezza, Gabriele mostrò che la santità poteva essere vissuta con entusiasmo e amore.

UNA MORTE GIOVANE, UNA SANTITÀ ETERNA

Morì il 27 febbraio 1862, a soli 24 anni, di tubercolosi, senza essere ancora sacerdote. Ma la sua fama di santità si diffuse rapidamente. Le testimonianze raccontano di miracoli, guarigioni e grazie attribuite alla sua intercessione. Venne beatificato nel 1908 e canonizzato da Papa Benedetto XV nel 1920.

IL SANTUARIO E IL SUO MESSAGGIO

Il santuario a lui dedicato, situato a Isola del Gran Sasso, è oggi uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti d’Italia. Ogni anno migliaia di giovani si recano lì per pregare, chiedere una vocazione, affrontare gli esami, o semplicemente per ritrovare la fede.

San Gabriele è un faro per chi cerca Dio nella vita quotidiana. La sua testimonianza dice ai giovani che la santità non è tristezza o rinuncia, ma pienezza, gioia e amore.