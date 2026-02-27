San Gabriele dell’Addolorata: il giovane santo della gioia e della fede

Di Antonio Cristian Tanzilli Per la valorizzazione della fede cattolica.

Il 27 febbraio la Chiesa celebra la memoria di San Gabriele dell’Addolorata, uno dei santi più amati dai giovani e tra i più venerati dell’Ottocento italiano. La sua figura, luminosa e semplice, continua ancora oggi ad attirare migliaia di pellegrini nel Santuario a lui dedicato in Abruzzo, segno di una devozione che attraversa generazioni.

Una giovinezza tra mondo e vocazione

San Gabriele nacque ad Assisi il 1º marzo 1838 con il nome di Francesco Possenti. Proprio il 1º marzo ricorre il suo compleanno, data che i devoti ricordano con particolare affetto, poiché segna l’inizio di una vita breve ma intensissima.

Rimasto orfano di madre in tenera età, Francesco visse un’adolescenza vivace. Amava la compagnia, il teatro e la vita sociale. Nulla lasciava presagire una scelta radicale. Eppure, nel 1856, durante una processione mariana, avvertì nel cuore una chiamata profonda: lasciare tutto per consacrarsi a Dio.

Entrò tra i Passionisti assumendo il nome di Gabriele dell’Addolorata, esprimendo così una speciale devozione alla Vergine Maria Addolorata, che divenne il centro della sua spiritualità.

Una vita breve ma intensa

La sua esperienza religiosa fu caratterizzata da semplicità, obbedienza e grande gioia interiore. Non compì opere straordinarie agli occhi del mondo, ma visse in modo eroico le piccole cose quotidiane. Colpito dalla tubercolosi, morì a soli 24 anni, il 27 febbraio 1862, giorno che oggi la Chiesa dedica alla sua memoria liturgica.

Fu canonizzato nel 1920 da Papa Benedetto XV, e nel tempo è divenuto patrono dei giovani, degli studenti e dell’Azione Cattolica.

Il 27 febbraio: una ricorrenza di fede e pellegrinaggio

Ogni anno, il 27 febbraio, migliaia di fedeli si recano presso il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, ai piedi del Gran Sasso, luogo dove il santo visse e morì. La giornata è scandita da celebrazioni solenni, momenti di preghiera e testimonianze, con una forte presenza di giovani provenienti da tutta Italia.

La sua spiritualità, fondata sull’amore alla Madonna e sulla fiducia totale in Dio, continua a parlare al cuore di chi è in ricerca, specialmente in un’epoca segnata da incertezze e fragilità.

Il significato del 1º marzo

Se il 27 febbraio ricorda la nascita al Cielo, il 1º marzo celebra la nascita terrena di Francesco Possenti. Due date ravvicinate che racchiudono l’intero arco della sua esistenza: dalla luce della vita ricevuta alla luce eterna conquistata con la fede.

San Gabriele resta così un modello attuale: un giovane normale che ha saputo trasformare la propria quotidianità in santità. La sua storia dimostra che la santità non è riservata a pochi eletti, ma è una strada possibile per tutti, vissuta con autenticità, coraggio e amore.