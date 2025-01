San Francesco di Sales patrono dei giornalisti, ecco quando e perché viene festeggiato

San Francesco di Sales nato in Savoia nel 1567 da famiglia nobile fu avviato alla carriera di avvocato ma scoprì la vocazione al sacerdozio e venne ordinato nel 1593. Si dedicò alla predicazione ma, per essere più efficace, decise di diffondere tra le case alcuni fogli informativi sui temi che gli stavano a cuore. Volle poi di affrontare la sfida più impegnativa per quei tempi e chiese, quindi, di essere inviato a Ginevra, culla del calvinismo. Qui si spese nella pastorale e nel dibattito teologico con gli esponenti della Riforma. Divenne vescovo della città nel 1602. Morì a Lione il 28 dicembre 1622. Prima che predicatore e comunicatore, il patrono dei giornalisti fu una guida spirituale che seppe condurre con umiltà e comprensione verso la verità. Patronato: Giornalisti, Autori, Scrittori, Sordomuti.

Vescovo fu un grande comunicatore che raccontava in modo semplice e chiaro la fede utilizzando piccoli manifesti che facevano informazione venendo distribuiti a tutti o affissi ai muri.

San Francesco di Sales Thorens, Savoia, 21 agosto 1567 – Lione, Francia, 28 dicembre 1622.

ANTONIO CRISTIAN TANZILLI

