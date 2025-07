SAN FRANCESCO D’ASSISI: IL SANTO DELLA POVERTÀ E DELLA PACE

di Antonio Cristian Tanzilli.

San Francesco d’Assisi, conosciuto in tutto il mondo come il “poverello di Assisi”, è una delle figure più luminose e rivoluzionarie della storia della Chiesa. Nato nel 1182 da una famiglia agiata di mercanti nella cittadina umbra di Assisi, Francesco visse un’adolescenza spensierata, attratto dalla vita mondana, dai sogni di gloria cavalleresca e dalla ricchezza. Ma il suo cuore cercava qualcosa di più profondo.

Dopo un periodo di crisi interiore e varie esperienze personali, tra cui una malattia e la prigionia in guerra, Francesco abbandonò tutto per seguire Cristo povero e crocifisso. In un gesto radicale, si spogliò pubblicamente dei suoi abiti davanti al vescovo di Assisi, rinunciando all’eredità paterna per consacrarsi interamente a Dio.

Nel silenzio, nella preghiera e nel servizio ai poveri e ai lebbrosi, Francesco trovò la vera ricchezza. Predicava per le strade, lodando il Signore per le meraviglie della creazione e chiamando tutti alla conversione. La sua spiritualità si fondava sull’umiltà, sull’amore per il prossimo, sulla fraternità universale. Non era un ribelle contro la Chiesa, ma un figlio fedele che chiedeva un ritorno radicale al Vangelo.

Nel 1209 ottenne da Papa Innocenzo III l’approvazione per la sua Regola di vita e fondò l’Ordine dei Frati Minori, seguito in breve tempo da numerosi giovani desiderosi di vivere il Vangelo nella povertà e nella gioia.

Francesco amava ogni creatura come fratello o sorella: dal sole alla luna, dagli uccelli ai lupi, dall’acqua al fuoco. Nel suo celebre “Cantico delle Creature” traspare una visione profonda e poetica del mondo come dono di Dio. È patrono degli ecologisti proprio per questo sguardo puro e contemplativo sulla natura.

Negli ultimi anni della sua vita, Francesco ricevette le stimmate sul monte della Verna, un segno visibile della sua unione con il Cristo crocifisso. Morì il 3 ottobre 1226, povero e felice, cantando la lode al Creatore.

San Francesco continua oggi a ispirare milioni di persone di ogni fede e cultura. Il suo messaggio è attuale e universale: vivere con semplicità, amare la pace, servire i poveri, rispettare il creato. È l’immagine vivente di un Vangelo che si fa carne, scelta, gioia.