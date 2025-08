San Emidio: il primo martire di Ascoli e testimone della fede incrollabile

Di Antonio Cristian Tanzilli.

San Emidio, venerato come primo vescovo e martire della città di Ascoli Piceno, è una figura di grande importanza nella storia del cristianesimo nelle Marche. La sua testimonianza di fede, il coraggio nel martirio e la sua influenza spirituale lo rendono uno dei santi più amati della tradizione cristiana locale.

Origini e vocazione

Le notizie su San Emidio sono in parte avvolte nella leggenda, ma secondo la tradizione, egli nacque a Treviri, in Germania, nel III secolo d.C. Fin da giovane si convertì al cristianesimo e sentì la chiamata a evangelizzare le popolazioni pagane dell’Italia centrale. Fu ordinato vescovo e inviato ad Ascoli Piceno, dove iniziò un’intensa opera missionaria.

Apostolo della fede ad Ascoli

Arrivato ad Ascoli, San Emidio si dedicò alla predicazione del Vangelo, alla conversione dei pagani e alla cura dei malati. Si racconta che compì numerosi miracoli, tra cui la guarigione di un paralitico e la liberazione di ossessi. La sua predicazione attirò l’attenzione delle autorità romane, che vedevano nel cristianesimo una minaccia all’ordine costituito.

Il martirio

Durante le persecuzioni dell’imperatore Diocleziano, San Emidio fu arrestato e condotto davanti al governatore della regione. Gli fu chiesto di rinnegare la fede cristiana e di sacrificare agli dèi pagani, ma egli rifiutò con fermezza. Fu quindi condannato alla decapitazione. Secondo la tradizione agiografica, dopo essere stato decapitato, San Emidio raccolse la propria testa e camminò fino al luogo dove desiderava essere sepolto, un gesto che lo ha reso famoso come “santo cefaloforo”.

Culto e devozione

La figura di San Emidio è ancora oggi molto amata e venerata, in particolare nella città di Ascoli Piceno, dove il santo è patrono. Ogni anno, il 5 agosto, si celebra la sua memoria con solenni celebrazioni religiose, processioni e momenti di festa popolare. La cripta della Cattedrale di Ascoli custodisce le sue reliquie ed è meta di pellegrinaggio.

Un santo per i terremoti

Nel corso dei secoli, San Emidio è stato invocato come protettore contro i terremoti, probabilmente per la sua intercessione miracolosa in occasione di scosse che hanno colpito la regione. In questo senso, la sua figura ricorda anche la fede come forza che sostiene nei momenti di paura e di prova.

San Emidio ci lascia un’eredità spirituale preziosa: il coraggio della verità, la dedizione agli altri e una fede incrollabile in Cristo. La sua vita e il suo martirio continuano a parlare al cuore dei fedeli, come esempio di coerenza evangelica e amore fino al dono totale di sé.ì

Per la valorizzazione dei Santi.