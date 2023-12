San Donato Valcomino, torna l’evento di beneficenza dedicato a Famiglia d’Africa

Torna l’evento di beneficenza dedicato a Famiglia d’Africa, giunto ormai alla sua undicesima edizione.

L’aperitivo si terrà Sabato 9 dicembre a partire dalle 18.30 al Caffè Cautilli in Piazza Carlo Coletti, a San Donato. Anche quest’anno il programma prevede uno spazio riservato interamente ai bambini: alle 16.00 visita al Museo del Novecento e, a seguire, presso la sede della Casa Editrice “Psiche e Aurora”, in Via Orologio 1, una gustosa merenda ed una … Caccia alle Storie con Davide Fischanger di Studioteca Più.

Poi, dalle 18.30, ci si ritrova al Caffè Cautilli. Il vino, servito al calice dai sommelier Mauro Leone, Mirko Pellegrini, Marco Salvucci (Tartufo) e Selena Cardinali, sarà offerto da D.S. Bio Dinamica di Pescosolido, I Ciacca di Picinisco, La Ferriera Società Agricola e Masseria Barone di Atina, Albetum di Alvito, Enoteca 3/4 ed Enoteca Ferro 31 di San Donato, Osteria del Tempo Perso di Casalvieri e Cantina Castello di Corbara di Orvieto.

Il buffet sarà invece offerto da: Agriturismo La Pietracquara,Trattoria Ficcanaso, Ristorantino Lo Sfizio, L’Angolo dell’Antico Gusto, Ristorante Enoteca Baccano ed Azienda Agricola Cedrone di San Donato Val di Comino; Agriturismo Cerere e Fataverde Orto e Locanda di Alvito; Azienda Agricola San Maurizio e Pizzeria Barbarossa di Picinisco; Agriturismo Poggio alle Serre di Gallinaro; Pasticceria Fallena di Atina ed Agriturismo La Pesca di Posta Fibreno.

Il tagliando ha un costo di 15 Euro e comprende 3 calici di vino ed una degustazione al buffet.

L’aperitivo sarà accompagnato da tanta musica live: si parte alle 19 con il duo chitarra&voce de “Le Cherries” formato da Cinzia Cucchi ed Arianna Quintiliani e si prosegue con Serena Pagnani e Gianluigi Di Bona che porteranno i loro allievi della Scuola di Musica “Thats all Folks” ad esibirsi in concerto.

Ci sarà spazio, inoltre, per il coinvolgente live-painting di Silvia Gallo, in arte Silvia Black, e per l’asta dei lavori artistici offerti da Enrico Rossi, in arte UGO, da Rocco Alonzi e…dagli allievi della Scuola Primaria di San Donato Val di Comino.

“Mi unisco ai ringraziamenti degli organizzatori – ha detto il sindaco Pittiglio – a tutti coloro che generosamente rendono possibile questo evento straordinario. E, ovviamente, non posso che rivolgere le mie più sincere congratulazioni agli stessi organizzatori che si spendono con grande dedizione e lo fanno esclusivamente per aiutare il prossimo. San Donato centro di una solidarietà vera e concreta, che valorizza il territorio tendendo la mano a chi è in difficoltà. È questa la comunità di cui sono orgoglioso. Vi aspettiamo sabato”.

COMUNICATO STAMPA – * Nella foto il sindaco Pittiglio nella scorsa edizione