San Donato Valcomino, si insedia il Consiglio comunale

LA NUOVA AMMINISTRAZIONE GIÀ A LAVORO, PITTIGLIO: APPROVATE DUE IMPORTANTI DELIBERE

“Sono molto orgoglioso di rivestire nuovamente la carica di primo cittadino nel paese che ho nel cuore. Siamo al terzo mandato, ma anche in questa occasione l’emozione della ‘prima volta’ non si scorda mai. Un giorno, peraltro, molto particolare: la nostra aula consiliare ha avuto l’intitolazione che merita, ovvero allo storico vicesindaco Carlo Rufo. Un amico che ci ha lasciati, un compagno che ha speso una vita per la nostra comunità, che ha speso una vita nelle sedi istituzionali. Anche per Carlo, con la mia squadra cui auguro buon lavoro, dobbiamo proseguire l’impegno per San Donato, per crescere ancora e per farlo insieme”.

Così in una nota il sindaco di San Donato Valcomino, Enrico Pittiglio a margine del primo consiglio comunale. Una seduta che ha visto la nomina a vicesindaco di Orfeo Viselli e dell’assessore Teresa Mazzola. Si è, inoltre, costituito il gruppo di Vanga e Stella, composto da dieci consiglieri, con Francesca Perrella capogruppo. Nel corso del consiglio sono state approvate le tariffe sui rifiuti, senza alcun aumento ai cittadini anche per questa nuova annualità.

Nella prima giunta, istituita subito dopo il consiglio, sono state approvate due delibere importanti: l’indirizzo per l’istituzione della comunità energetica e un importante provvedimento relativo al civico cimitero.

“Da subito – ha aggiunto Pittiglio – abbiamo approvato provvedimenti importanti a tutela dei cittadini, delle fasce più deboli della popolazione e per la crescita sostenibile di San Donato: zero aumenti sulle tariffe sui rifiuti e la delibera sulle comunità energetiche, un provvedimento innovativo e in ottica green che avrà sicure ricadute positive – conclude – in termini ambientali, sociali ed economici”.

COMUNICATO STAMPA