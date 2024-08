San Donato Valcomino, Pittiglio: “La prima media si formerà regolarmente nel nostro Comune”

“Sono molto soddisfatto per l’esito del lavoro che, congiuntamente con il comune di Alvito e la Regione Lazio, ha permesso la conferma dell’ubicazione di una delle due classi prime di Scuola Secondaria di primo grado, attualmente associate al Plesso di Alvito, nel comune San Donato Val di Comino. Un risultato frutto di una proficua filiera istituzionale tesa a garantire migliori servizi a studenti e famiglie residenti nel mio comune. In una fase di oggettiva difficoltà per tutte le aree interne del nostro Paese, queste sinergie diventano fondamentali per le nostre comunità.

Ringrazio il Presidente della Regione, Francesco Rocca, la direttrice generale del ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini, il sindaco di Alvito, Luciana Martini, il dirigente scolastico, Gianfranco D’Andrea, i sindacati per il contributo fornito.

Continuiamo a lavorare per fornire risposte concrete ai nostri cittadini”.

Così in una nota il sindaco di San Donato Valcomino, Enrico Pittiglio.

COMUNICATO STAMPA