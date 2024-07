San Donato Valcomino, Pittiglio:” congratulazioni a Maresciallo Pelle, nuovo comandante stazione Carabinieri”

“A nome dell’intera amministrazione comunale rivolgo le mie più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al maresciallo Pelle, nuovo comandante della stazione dei carabinieri di San Donato Valcomino. Sono certo che grazie alla sua esperienza maturata nell’Arma svolgerà al meglio questo ruolo così importante. Per la sua nuova attività operativa nella nostra comunità l’augurio di una proficua collaborazione, sempre a tutela del benessere dei cittadini e per la sicurezza del nostro territorio”. Così in una nota il sindaco di San Donato Valcomino, Enrico Pittiglio

