San Donato Valcomino, estate ricca di eventi: arriva anche Max Gazzè

PITTIGLIO: “SAN DONATO PUNTO DI RIFERIMENTO DEL TERRITORIO” .

Estate ricca di eventi a San Donato Val di Comino, dai festival più longevi come via di Banda che quest’anno festeggia i dieci anni a terra di passo, passando per la rassegna letteraria, la musica classica con l’orchestra sinfonica delle cento città e tanti altre rassegne molto ricercate. Musica, storia, tradizioni popolari, escursioni naturalistiche, visite guidate, mostre fotografiche e di pittura, fino all’evento più atteso del 25 agosto: Max Gazzè insieme all’orchestra popolare del saltarello con lo spettacolo Musicae Loci. “Nonostante i tempi strettissimi a seguito della tornata elettorale – ha detto il sindaco di San Donato, Enrico Pittiglio – anche quest’anno presentiamo alla cittadinanza ed ai numerosi turisti un programma di altissimo livello. San Donato si conferma punto di riferimento centrale per gli eventi culturali, grazie anche ai main partners e ai partner Istituzionali come la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone che insieme a noi scommettono sugli eventi culturali”. “Ringrazio l’associazione pro loco che coordina e organizza tutti gli eventi, le associazioni locali e i cittadini che si sono impegnate insieme all’amministrazione a costruire un programma straordinario – aggiunge Francesca Perrella, delegata alla cultura agli eventi e al turismo-. Questo week end saranno protagoniste le street band e i buskers in via di banda, dove è d’obbligo ringraziare il direttore artistico Gianluca Terenzi. Sarà la volta poi di tante iniziative ed eventi. Un programma vario e variegato per tutti i gusti, per grandi e piccini. Nei prossimi giorni saranno in vendita i biglietti per uno degli eventi più attesi dell’estate, Max Gazzè in Musicae Loci“.

Comunicato stampa