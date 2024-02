San Donato Valcomino Bandiera Arancione, Pittiglio: “Risultato straordinario grazie al contributo di tutta la comunità”

Il Touring Club Italiano ha ufficializzate alla Bit (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano la Bandiera Arancione per il triennio 2024-2026 al Comune di San Donato Valcomino. Si tratta di uno straordinario riconoscimento, riservato a soli 281 centri italiani, per attestati di qualità turistico-ambientale conferiti ai piccoli comuni dell’entroterra italiano – massimo 15.000 abitanti – che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità.

La soddisfazione espressa dal sindaco, Enrico Pittiglio: “La conferma di questo prezioso riconoscimento per San Donato Valcomino sottolinea il lavoro in questi anni sui temi turistici, sulla sostenibilità ambientali, sui progetti culturali e per la valorizzazione delle nostre eccellenze enogastronomiche. San Donato continua ad essere apprezzato in ambito italiano e questo ci rende orgogliosi e ci motiva a proseguire il nostro progetto di sviluppo che coinvolge il nostro comune e l’intera Valle di Comino, un territorio straordinario. Questi risultati si raggiungono grazie al grande senso di comunità che caratterizza il nostro borgo: permettetemi di ringraziare l’amministrazione comunale, le tante associazioni impegnate sul territorio e i cittadini che collaborano quotidianamente alla promozione delle nostre peculiarità. Abbiamo progetti ancora più ambiziosi, ma questi riconoscimenti evidenziano che siamo sulla strada giusta”.

COMUNICATO STAMPA