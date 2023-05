San Donato Valcomino, approvato rendiconto di gestione 2022

IL SINDACO PITTIGLIO: “AVANZO DI OLTRE 100 MILA EURO PER INVESTIMENTI SUL TERRITORIO”

Approvato il rendiconto di gestione 2022 nella seduta odierna del consiglio comunale con soli tre voti contrari.

Soddisfazione espressa dal sindaco del comune, Enrico Pittiglio: “Siamo ovviamente molto soddisfatti – commenta – perché questa approvazione è l’ennesima riprova della virtuosità e della solidità finanziaria del nostro ente. Il rendiconto approvato, infatti, non ha nessun deficit finanziario né strutturale ma, anzi, riprende l’andamento degli ultimi tre anni che sono stati contraddistinti da un percorso assolutamente positivo per le casse comunali. Ci sono ben 107 mila euro di avanzo di amministrazione, soldi che destineremo da subito agli investimenti consentendoci di ultimare alcuni interventi sulle strade comunali, la messa in sicurezza a tutela dei cittadini, l’efficientamento della pubblica illuminazione nelle zone ancora scoperte. Investimenti sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico. Siamo felici del lavoro svolto e continueremo a svolgere la nostra attività, come fatto fino ad ora, a tutela degli interessi delle cittadine e dei cittadini di San Donato. Permettetemi di ringraziare tutti i consiglieri comunali, i tecnici e i dipendenti comunali – conclude – per il risultato raggiunto”.

COMUNICATO STAMPA