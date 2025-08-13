San Donato Val di Comino sotto il segno di Mozart: “Mozart in La sotto le stelle” il 17 agosto in Piazza Giustino Quadrari

San Donato Val di Comino si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica. Domenica 17 agosto 2025, alle ore 21:00, in Piazza Giustino Quadrari, andrà in scena “Mozart in La sotto le stelle”, concerto inserito nel cartellone del festival San Donato Classica Estate e interamente dedicato al genio di Wolfgang Amadeus Mozart. Come suggerisce il titolo, il programma proporrà tre capolavori nella luminosa tonalità di La maggiore: il Concerto per violino n. 5 K 219, interpretato dal maestro Loreto Gismondi, direttore artistico della manifestazione; il Concerto per pianoforte n. 12 K 414, con protagonista il maestro Paolo Scafarella; e, a chiudere la serata, la Sinfonia n. 29. A dirigere l’Orchestra delle Cento Città sarà il maestro statunitense Linus Lerner, che guiderà musicisti e pubblico in un viaggio musicale carico di eleganza e intensità.

“Il nostro borgo si conferma cornice ideale per eventi culturali di grande prestigio – afferma il sindaco Enrico Pittiglio –. Serate come questa, dedicate a un genio immortale come Mozart, non sono solo un momento di alta musica, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra arte, comunità e territorio. Invito tutti a partecipare e a vivere insieme la magia di Piazza Quadrari sotto le stelle.”

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti e promette un’esperienza capace di unire la bellezza della musica alla suggestione unica di una serata estiva nel cuore del borgo.

