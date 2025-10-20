SAN DONATO VAL DI COMINO SI TINGE DI ROSA: CICLOPASSEGGAIATA E CONVEGNO PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO

PITTIGLIO: “PREVENZIONE FONDAMENTALE PER CURE”

Il Comune di San Donato Val di Comino aderisce con convinzione alla campagna di sensibilizzazione “Ottobre Rosa”, proponendo una giornata simbolica che unisce sport, informazione e solidarietà.

Sabato 25 ottobre si svolgerà una ciclopasseggiata solidale con partenza alle ore 15:00 da Piazza C. Coletti, dove sarà consegnato il Kit Rosa a tutti i partecipanti. Alle 17:00, presso il Teatro Comunale, è previsto un momento di ristoro, seguito alle 17:30 dal convegno dal titolo “Tumore al seno: prevenzione – diagnosi – terapie”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Enrico Pittiglio e dell’assessore Teresa Mazzola, interverranno gli oncologi dell’Ospedale di Sora, la radiologa Maria Pompea Apruzzese, il chirurgo Massimo Antonellis, la fisioterapista e osteopata Silvia Cedrone e la fisioterapista Angela Colucci.

La quota di partecipazione è fissata in 10 euro, e l’intero ricavato sarà devoluto al Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Sora.

“Ottobre Rosa – ha spiegato il sindaco Enrico Pittiglio – è un momento di riflessione e di impegno collettivo. Con questa iniziativa vogliamo unire sport, salute e solidarietà per ricordare a tutti quanto sia fondamentale la prevenzione. San Donato Val di Comino è una comunità che sa fare squadra e che non resta indifferente davanti a temi così importanti per la vita delle persone. Ogni pedalata sarà un gesto di speranza”.

L’assessore Teresa Mazzola ha aggiunto: “Ottobre Rosa è un’occasione preziosa per diffondere la cultura della prevenzione e per ribadire quanto la partecipazione e la consapevolezza possano fare la differenza. Questa iniziativa unisce il cuore della nostra comunità attorno a un messaggio di speranza e sostegno verso tutte le donne che ogni giorno affrontano la malattia”.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza, le famiglie e le associazioni a partecipare numerosi per testimoniare vicinanza alle donne e dare un contributo concreto alla ricerca contro il tumore al seno.