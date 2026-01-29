San Donato Val di Comino presenta la Comunità Energetica Rinnovabile “Solar Valley”

Seconda assemblea pubblica il 31 gennaio al Teatro Comunale “Luigi Cellucci”.

L’Amministrazione comunale di San Donato Val di Comino prosegue il percorso di informazione, ascolto e partecipazione attiva con la cittadinanza. Questa volta il focus sarà sul tema della transizione energetica, promuovendo la Comunità Energetica Rinnovabile “Solar Valley”.

Giovedì 31 gennaio alle ore 17.00, presso il Teatro Comunale “Luigi Cellucci”, si terrà la seconda assemblea pubblica dedicata alla presentazione del progetto, finalizzata a illustrare ai cittadini il funzionamento della comunità energetica, i benefici economici e ambientali, le garanzie del sistema e le opportunità per privati, enti e attività del territorio.

L’iniziativa si inserisce in continuità con le campagne di ascolto e coinvolgimento già avviate dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di accompagnare la comunità locale verso un modello energetico sostenibile, condiviso e orientato al risparmio.

Nel corso dell’incontro interverranno i responsabili della Comunità Energetica Solar Valley, tra cui l’ingegner Prunotto, che illustrerà gli aspetti tecnici e operativi del progetto.

“La Comunità Energetica Rinnovabile Solar Valley – spiega il sindaco Enrico Pittiglio – rappresenta un’opportunità concreta per il nostro territorio. Parliamo di risparmio per i cittadini, attenzione all’ambiente e valorizzazione delle risorse locali. Un’opportunità che non riguarda solo i cittadini di San Donato, ma aperta a tutti i residenti nella Valle di Comino che allacciano sulla cabina primaria di Atina.

Come Amministrazione abbiamo scelto di costruire questo percorso insieme alla comunità, attraverso il confronto e la partecipazione, perché la sostenibilità è una sfida che riguarda tutti”.