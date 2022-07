San Donato Val di Comino, Pittiglio: una targa per ricordare tutte le vittime delle stragi di mafia

“La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’ indifferenza della contiguità e quindi della complicità”.Così in una nota Enrico Pittiglio, sindaco di San Donato Val di Comino, per ricordare l’appuntamento di oggi alle ore 18.30 presso i giardini del Palazzo comunale dove sarà scoperta una targa in memoria di tutte le vittime di mafia.

“Parlate della mafia – prosegue citando Borsellino – alla radio, sui giornali, alla TV però parlatene. Lo faremo oggi alle 18.30 presso i giardini comunali”.

comunicato stampa – foto archivio