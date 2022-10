San Donato Val di Comino, Pittiglio: “Al via interventi per oltre 2 mln di euro”

“Ci siamo. Uno dei più grandi interventi sul centro storico del nostro paese. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di sostituzione della pavimentazione e messa in sicurezza di Via Duomo, piazza municipio, piazza Quadrari, via Gambarelli e via Orologio. Entro l’anno partiranno anche Via Belfiore e Piazza Largo Lago”.

Così in una nota il sindaco di San Donato Val di Comino, Enrico Pittiglio.

“Con decreto del ministero dei beni culturali sul Pnrr – prosegue – abbiamo ottenuto un importante finanziamento per l’adeguamento sismico e la ristrutturazione del Santuario, della torre campanaria e della zona circostante. I lavori per la nuova piazza Matteotti inizieranno tra l’ultima settimana di ottobre e la prima di novembre. Aggiudicati lavori di ampliamento della pubblica illuminazione con sistema fotovoltaico in numerose zone che ancora sono scoperte dalla pubblica e anche questi inizieranno nei primi giorni di novembre. Entro l’anno, inoltre, al via interventi sulle strade della parte bassa del paese. Avanti così, a testa bassa. Saranno interventi per oltre due milioni di euro con l’obiettivo unico – conclude – di avere un paese più bello, accogliente, sicuro”.

Comunicato stampa