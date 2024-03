San Donato Val di Comino, Osteria Ficcanaso e la sua valorizzazione dei vini locali

In un’epoca in cui la globalizzazione ha reso disponibile una vasta gamma di vini provenienti da ogni angolo del mondo, rimane molto importante celebrare e valorizzare i vini locali. Presso Osteria Ficcanaso (San Donato Val di Comino), assistiamo a un impegno continuo nel promuovere e celebrare i vini della regione Lazio e della Valle di Comino, con etichette provenienti principalmente da Atina, Alvito, Picinisco, Pescosolido, Terelle, Esperia, riconoscendo l’importanza di questa preziosa eredità enologica. I vini della valle rappresentano molto più di una semplice bevanda, sono un riflesso autentico del clima e delle tradizioni che caratterizzano il territorio. Sono un viaggio sensoriale attraverso i vigneti e i secoli di esperienza enologica che ne hanno plasmato il loro carattere unico. Valorizzare le etichette del territorio non significa solo sostenere l’economia locale e gli agricoltori, ma anche preservare e tramandare le antiche tecniche di produzione vitivinicola che hanno resistito nel tempo. È un omaggio all’identità culturale e al patrimonio enogastronomico. “Qui da Osteria Ficcanaso abbiamo appena rinnovato la carta vini.” – Afferma Lorenzo Fella, comproprietario del locale – “Contiamo più di 100 etichette di cui il 35% locali, ottime da abbinare a tutti i prodotti Km 0 che troverete nel nuovo menù! La nostra costante ricerca si arricchisce grazie anche ai vostri suggerimenti. Vi invitiamo a consigliarci le etichette e i vini locali che preferite, e che probabilmente non conosciamo ancora! Non vediamo l’ora di scoprire insieme ai nostri clienti la ricchezza e la diversità dei vini e dei prodotti del territorio!

Team Osteria Ficcanaso

