San Donato Val di Comino, Osteria Ficcanaso conquista per il terzo anno il Gambero Rosso

Le congratulazioni del sindaco Pittiglio: “Ulteriore segnale di crescita del nostro territorio”

L’Osteria Ficcanaso di San Donato Val di Comino ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il riconoscimento del Gambero Rosso 2026, un risultato che testimonia la solidità del percorso intrapreso e la coerenza con cui il locale continua a sviluppare la propria cucina. Un approccio che non punta a replicare modelli prestabiliti, ma a interpretare con libertà e attenzione l’identità gastronomica del territorio, valorizzandone i prodotti.

All’affissione del riconoscimento era presente anche il Sindaco Enrico Pittiglio, che ha voluto portare i suoi saluti e congratularsi per il risultato ottenuto. “Questo premio non è solo un traguardo per l’Osteria Ficcanaso, ma un segnale della crescita del nostro territorio, che continua a distinguersi grazie alle sue eccellenze locali”.

Lorenzo Fella, uno dei titolari, ha spiegato come “ricevere questo premio per la terza volta sia un’emozione che ci sorprende ogni volta. Lavoriamo con sincerità, ascoltando i prodotti e il territorio, e sapere che questo impegno viene riconosciuto ci dà forza”.

Soddisfazione espressa anche da Marcello Fella: “La sfida è essere costanti senza diventare ripetitivi. Questo riconoscimento ci incoraggia a crescere con equilibrio, ricordando che ogni piatto è un dialogo con chi lo assaggia. Il premio è anche di chi lavora con noi e di tutte le realtà della Valle di Comino”.

L’Osteria Ficcanaso guarda ora ai prossimi mesi con la volontà di proseguire il proprio percorso di ricerca, mettendo al centro un’idea di cucina fatta di rispetto, curiosità e apertura, in continua evoluzione ma sempre radicata nel luogo in cui nasce.