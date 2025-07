San Donato Val di Comino: oltre 40 eventi per un’estate tra musica, cultura, storia e natura

San Donato Val di Comino, la perla degli eventi della provincia di Frosinone, si prepara a vivere un’estate intensa e coinvolgente. Dal 6 luglio al 28 settembre, il borgo nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ospiterà oltre 40 eventi tra concerti, spettacoli, mostre, incontri culturali, rievocazioni storiche, sport e attività per bambini.

Nel mese di luglio non mancheranno appuntamenti legati alla tradizione e alla memoria, come il Corteo Storico “Post Fata Resurgo” (12 luglio), il torneo estivo di volley (14 luglio), la commemorazione delle vittime della mafia (19 luglio) e il grande evento Via di Banda – Terra Matta (25–27 luglio), che trasformerà il centro in un teatro musicale diffuso. Il mese si chiuderà con l’escursione “Memorie sul sentiero della Roccia dei Tedeschi” (27 luglio) e lo spettacolo teatrale “Serata d’Onore” con la straordinaria presenza di Michele Placido, (31 luglio), che porta a San Donato Val di Comino il suo carisma e la sua voce inconfondibile, con uno spettacolo che unisce teatro, poesia e vita vissuta.

Ad agosto il calendario si arricchisce ulteriormente. Spiccano eventi culturali come il talk sul Giubileo e la Via dei Santi (2 agosto); l’inaugurazione della mostra “Sottopelle” di Silvia Gallo (3 agosto); la presentazione del libro di Anna Teresa Formisano (1 agosto) e l’appuntamento con “L’Aquila Reale nel Lazio meridionale” (12 agosto).

Il cuore dell’estate sarà segnato da due feste storiche: la Festa di San Donato (6–8 agosto), che vedrà in cartellone lo show musicale Come Max – tribute band di Max Pezzali & 883 (8 agosto) e un’intera giornata per famiglie tra laboratori e DJ set (9 agosto); la Festa di Santa Costanza (23–24 agosto), preceduta da spettacoli teatrali, laboratori per bambini e il festival di musica popolare Tarantella Festival – Terra di Passo (16 agosto). Tra i nomi di prestigio spicca il maestro Uto Ughi, leggenda vivente del violino: la sua musica emoziona, un talento che attraversa il tempo e che lo vedrà protagonista del concerto conclusivo del Festival delle Storie sabato 30 agosto in Piazza Cavour, insieme all’Orchestra I Filarmonici di Roma.

A settembre, la programmazione si conclude con il Memorial Luciano Tramontozzi (28 settembre) e attività a stretto contatto con la natura come il Forest Bathing (21–23 agosto).

“San Donato – ha spiegato il sindaco Pittiglio – è pronto ad accogliere chi cerca cultura, bellezza e comunità. Il programma 2025 è il frutto di un grande lavoro corale, che unisce tradizione, valorizzazione del territorio e nuove proposte. Siamo orgogliosi di offrire un’estate viva, inclusiva e ricca di significato per dare seguito agli straordinari successi, in termini di partecipazione e di bellezza degli eventi, degli anni passati”.

“Ogni evento di questa estate – ha aggiunto Francesca Perrella, consigliera delegata alla Cultura- è pensato per avvicinare le persone alla storia, alla musica, alla natura. Vogliamo che cittadini e ospiti sentano il borgo come casa, tra passato e futuro. La cultura qui non è spettacolo: è esperienza condivisa. Vogliamo ripeterci dopo che in molti hanno definito San Donato una garanzia per eventi di qualità”.

Calendario completo disponibile presso gli uffici comunali, infopoint e canali social del Comune.

* nella foto un evento della scorsa estate