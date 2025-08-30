San Donato Val di Comino, nasce lo sportello del centro impiego: spostamento temporaneo della sede municipale

Il Comune di San Donato Val di Comino informa la cittadinanza che, a partire dal 1° settembre 2025, la sede municipale di Piazza Libertà sarà interessata da importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione.

Per consentire il regolare svolgimento delle attività amministrative e istituzionali, gli uffici comunali e la sede legale del Comune saranno temporaneamente trasferiti presso l’edificio dell’ex scuola media di Via Roma 91.

Tale intervento rientra nei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della misura volta al potenziamento dei Centri per l’Impiego. La storica sede municipale di Piazza Libertà sarà oggetto di una profonda riqualificazione e ospiterà, al termine dei lavori, un Centro per l’Impiego con sportello dedicato, che rappresenterà un nuovo e fondamentale servizio per i cittadini.

Il Comune invita la cittadinanza a rivolgersi, a partire dal 1° settembre 2025, alla sede temporanea di Via Roma 91 per tutte le pratiche e i servizi comunali.

“Siamo consapevoli – ha spiegato il sindaco Enrico Pittiglio – che lo spostamento temporaneo della sede municipale possa comportare qualche disagio ai cittadini, ma si tratta di un passaggio necessario per poter dotare San Donato Val di Comino di una struttura moderna, innovativa e capace di offrire servizi aggiuntivi. Grazie ai fondi PNRR, il nostro Comune potrà contare non solo su un municipio rinnovato, ma anche su un Centro per l’Impiego a disposizione della comunità e del territorio. Ringraziamo fin da ora la Regione Lazio per il contributo e, soprattutto, i cittadini per la collaborazione e la comprensione”.