San Donato Val di Comino – L’Osteria Ficcanaso conquista per il secondo anno il premio Gambero Rosso 2025

L’Osteria Ficcanaso è orgogliosa di annunciare che, per il secondo anno consecutivo, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento del Gambero Rosso 2025, confermandosi tra i ristoranti più frequentati in Valle di Comino. Un traguardo che riempie di gioia i fratelli Lorenzo e Marcello Fella, proprietari dell’osteria, che hanno fatto della passione per la buona cucina il cuore del loro progetto. “Siamo felicissimi per questo risultato, che premia il nostro impegno e l’amore per il territorio,” spiega Lorenzo, anima dell’accoglienza in sala. Marcello, lo chef, aggiunge: “Cerchiamo ogni giorno di valorizzare i sapori autentici della nostra terra, usando ingredienti di qualità e unendo tradizione e creatività. Essere premiati per il secondo anno di fila ci dà una motivazione ancora più forte.” “Questo successo non riguarda solo noi, ma tutta la Valle di Comino, che si sta affermando sempre più come una destinazione per chi ama la buona cucina. Anche altri ristoranti della zona hanno ricevuto il premio del Gambero Rosso, e non potremmo esserne più felici” aggiunge Lorenzo. Un premio che sottolinea l’eccellenza gastronomica della Valle di Comino, terra di sapori autentici e tradizioni valorizzate con passione.

