SAN DONATO VAL DI COMINO, LA CIVICA VANGA E STELLA INCONTRA I CITTADINI PER UN CONFRONTO PUBBLICO

L’Amministrazione comunale di San Donato Val di Comino organizza l’assemblea pubblica dedicata al confronto diretto con la cittadinanza, in programma sabato 22 novembre alle ore 18.00 presso il Teatro Comunale.

L’incontro rappresenta un impegno assunto durante la campagna elettorale e rinnovato con convinzione: un momento di trasparenza, condivisione e partecipazione attiva. Nel corso della serata verrà presentato il bilancio comunale, verranno illustrati gli interventi realizzati nell’ultimo anno e quelli in corso di progettazione e attuazione, con l’obiettivo di fornire ai cittadini un quadro chiaro e completo dell’attività amministrativa.

Al centro dell’appuntamento non ci sarà solo la rendicontazione amministrativa, ma soprattutto l’ascolto: le campagne di partecipazione, il dialogo costante con la popolazione e il ruolo attivo che la cittadinanza è chiamata ad assumere nella costruzione delle politiche locali.

L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare il senso di appartenenza e collaborazione che caratterizza la lista civica “Vanga e Stella” e l’intera comunità san donatese.

“Questa iniziativa – dichiara il Sindaco Enrico Pittiglio – non è una semplice formalità, ma un pilastro del nostro impegno verso una comunità più consapevole e protagonista. Vogliamo condividere risultati e progetti, ma soprattutto ascoltare idee, proposte e osservazioni. La partecipazione attiva dei cittadini è il cuore del nostro modo di amministrare: San Donato cresce se cresce il contributo di tutti. Invito quindi ogni cittadina e ogni cittadino a prendere parte a questo momento di confronto, perché la comunità si costruisce insieme”.