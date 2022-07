San Donato Val di Comino, incendi boschivi e divieti di asporto: le ordinanze

Il sindaco di San Donato Val di Comino, Enrico Pittiglio, ha emesso una ordinanza per “l’applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi”. Nel testo vengono elencate alcune delle attività “tassativamente vietate”, che vanno dall’accendere “fuochi di ogni genere, usare apparecchi a fiamma od elettrici, fumare o effettuare attività che possano provare incendi, compresa quella pirotecnica”. Per il divieto dei fuochi artificiali, il sindaco Pittiglio sottolinea che “oltre all’obiettivo di salvaguardare il nostro territorio in questa fase così delicata per gli incendi, abbiamo voluto porre l’attenzione anche in difesa degli animali domestici, per i quali un numero sempre crescente di cittadini e turisti ci ha segnalato le sofferenze patite a causa del rumore provocato dagli spettacoli pirotecnici”.

Così in una nota Enrico Pittiglio, sindaco San Donato Val di Comino.

In un altro provvedimento, attivo a partire da oggi 22 luglio, il sindaco ha disposto “il divieto di detenzione, consumo e vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione o analcoliche in contenuti di vetro e in lattine, nonché in qualsiasi altro contenitore, in tutto il territorio comunale, vie e piazze pubbliche. Nonché il consumo di cibo in aree pubbliche”.

COMUNICATO STAMPA