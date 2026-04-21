San Donato Val di Comino inaugura la nuova sede del Centro Anziani: uno spazio moderno, inclusivo e nel cuore del centro storico

È stata inaugurata la nuova sede del Centro Anziani in via Napoli, nel pieno centro storico del paese: un luogo rinnovato e accogliente, realizzato grazie al contributo dell’Amministrazione comunale, pensato per offrire uno spazio moderno, inclusivo e funzionale dedicato alla socialità, al benessere e alla partecipazione attiva della popolazione anziana.

La nuova struttura rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità, un ambiente in cui favorire l’incontro, lo scambio intergenerazionale e lo sviluppo di attività ricreative, culturali e sociali.

Con il fatidico taglio del nastro l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel sostenere iniziative e servizi rivolti alla comunità, con particolare attenzione alle fasce più fragili, promuovendo inclusione, coesione sociale e qualità della vita.

“Investire in spazi come questo – ha spiegato il sindaco Pittiglio – significa rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità e riconoscere il valore fondamentale delle persone anziane, custodi di memoria, esperienza e identità. Il nuovo Centro Anziani sarà un luogo vivo, aperto e inclusivo, capace di generare relazioni e contrastare ogni forma di isolamento. Sarà anche uno spazio di ascolto e partecipazione, in cui i nostri anziani potranno offrire idee, suggerimenti e contributi preziosi all’Amministrazione comunale, aiutandoci a custodire e valorizzare le tradizioni locali”.

Per l’‘assessora ai servizi sociali, Teresa Mazzola, questa inaugurazione “rappresenta un passo importante nelle politiche sociali del nostro Comune. Offrire luoghi adeguati e accessibili significa promuovere benessere, autonomia e qualità della vita. Il Centro Anziani – ha concluso – sarà uno spazio di partecipazione attiva, dove costruire quotidianamente occasioni di incontro e condivisione”.