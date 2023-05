San Donato Val di Comino – Fuori la guerra dalla storia, pane, pace e lavoro

SABATO 13 MAGGIO 2013 DALLE ORE 17:30 FEDERAZIONE PROVINCIALE/ UNIONE POPOLARE TERRANNO UN EVENTO A SAN DONATO PRESSO IL TEATRO COMUNALE – VIALE MARCONI – CONTRO LA GUERRA E CONTRO L’INVIO DELLE ARMI ED UNA SANITA’ EFFICIENTE,

L’ art 11 della Costituzione statuisce che: “ L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”.

Dunque il concetto più importante è che la Costituzione è contro la guerra. Secondo la Costituzione, i rappresentanti del Popolo devono far di tutto per evitare la guerra, e non sono affatto legittimati a fomentarla, magari con l’invio di armi.

La pace è molto più̀ della semplice assenza di guerra. Quest’ultima è fatta di scontri che seminano morte, distruzione e rancori e che porterà nuova morte e nuova distruzione, in una spirale cui solo la conversione dei cuori può̀ porre fine.

Siamo sempre dell’opinione che ripudiare la guerra e quindi avere una politica estera che costruisca la pace, che abbia come obiettivo il disarmo e il dialogo tra popoli e nazioni , siano le migliori azioni per evitare le guerre e le sofferenze.

L’Italia deve uscire da questa alleanza di guerra capitanata dagli Stati Uniti e dalla Nato, deve tornare ad essere neutrale ritirando le sanzioni e fermare l’ invio delle armi, deve porsi immediatamente come mediatore tra le parti insieme all’ONU, e impegnarsi a sostenere le popolazioni coinvolte con medici e personale di pace in loco.

L’Italia, storicamente ha avuto sempre un ruolo di pace, e questo lo deve fare, da subito, Poi ci saranno i Tribunali internazionali ad accertare i crimini eventualmente commessi, e far pagare chi li ha eseguiti.

Tornando all’evento, sarà aperto con un concerto spettacolo a cura di Anna Mingarelli

Subito dopo ci sarà la presentazione del libro dal Titolo il Paese delle Armi di Giorgio Beretta che proseguirà con UN DIBATTITO TRA L’AVV. GIANNETTI FRANCESCA E L’AUTORE GIORGIO BERETTA

Per concludere interverrà Eleonora Forenza (deputata al parlamento europeo per la Sinistra Europea dal 2014 al 2019) che oltre a ribadire la linea di Rifondazione Comunista , in particolare si soffermerà sulla sua esperienza al Parlamento Europe, e gli sforzi compiuti per la pace soprattutto in Ucraina e in Donbass. Ricordiamo che Eleonora Forenza è bandita dall’Ucraina , e proprio per il suo impegno pacifista ed antifascista, non può più mettere piede nel territorio ucraino, pena l’arresto immediato.

LA LINEA DEL NOSTRO PARTITO È SI ALLA PACE NO ALLA GUERRA.

COMUNICATO STAMPA