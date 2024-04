San Donato Val di Comino chiude le commemorazioni per l’80° anniversario della Shoah sul fronte di Cassino

Appuntamento domenica 7 aprile. Pittiglio: “Il ricordo va trasmesso alle nuove generazioni”.

Domenica 7 aprile 2024, a San Donato Val di Comino (Fr), si concluderanno le commemorazioni per l’ottantesimo anniversario della Shoah sul fronte di Cassino. La manifestazione si svolgerà presso il Memoriale (Piazza G. Matteotti) a partire dalle ore 10:30. Il programma prevede i saluti di Enrico Pittiglio, sindaco di San Donato e vicepresidente della Provincia di Frosinone e di Adamo Pantano, sindaco di Posta Fibreno.

I due comuni, all’epoca dei fatti nella retrovia tedesca del fronte di Cassino, vissero l’arresto e la deportazione degli ebrei stranieri internati sul territorio. Dal 1940 al 1944 San Donato fu la più importante località d’internamento libero del Lazio e una delle più importanti d’Italia. Posta Fibreno, invece, ospitò la famiglia Sass fuggita dall’internamento libero di Alfedena.

Dopo il saluto dei sindaci e delle autorità intervenute, seguiranno brevi interventi di ospiti ed esperti: Roberto Molle, presidente dell’Associazione Battaglia di Cassino; Luciano Sammarone presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; Mariolina Ciarnella, presidente dell’Irase Nazionale; Giovanna Grenga, ambasciatrice di Gariwo, la foresta dei Giusti; Sandra Terracina e Massimo Finzi, dell’Associazione Progetto Memoria; Daniela Gean, presidente della Comunità Beth Hillel di Roma; Andrea Di Veroli, presidente dell’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti).

Alla celebrazione parteciperanno anche gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Roccasecca e del Liceo Sulpicio di Veroli. Questi ultimi presenteranno il loro lavoro, dedicato ai fatti di san Donato Val di Comino, realizzato per il progetto Gariwo, la foresta dei Giusti. La manifestazione si concluderà con la lettura dei nomi dei deportati dalla Val di Comino ad Aschwitz e la deposizione della corona.

“I primi internati ebrei – spiega il sindaco Enrico Pittiglio – giunsero nell’estate del 1940 stabilendo buone relazioni con la popolazione e le autorità, da cui ricevettero accoglienza, aiuto e furono subito integrati. Tra le internate si ricordano: Margaret Bloch, amica e confidente di Kafka; Grete Berger, importante attrice del cinema muto e dell’Espressionismo tedesco, interprete di alcuni capolavori della storia del cinema: Lo studente di Praga, Metropolis, Il dottor Mabuse, Destino. Con la caduta del fascismo e la militarizzazione tedesca della Val di Comino, San Donato divenne retrovia del fronte di Cassino e l’ultimo paese abitato prima della Linea Gustav. Il paese subì bombardamenti aerei e cannoneggiamenti, alleati e tedeschi, dal 5 novembre 1943 al 5 giugno 1944, ultimo giorno della guerra nel Cassinate. Il ricordo va trasmesso alle nuove generazioni: in questa fase storica assume un’importanza ancor più evidente”.

La manifestazione si svolgerà presso il Memoriale della Shoah. Il Memoriale ricorda le vicende dei sedici ebrei stranieri catturati dai nazisti il 6 aprile 1944, il loro concentramento in questa piazza e la deportazione ad Auschwitz. In passato la piazza era dedicata alla marcia su Roma (Piazza 28 Ottobre) e veniva utilizzata per le manifestazioni delle organizzazioni giovanili fasciste. Oggi è trasformata in Memoriale, diventando una grande pietra d’inciampo e un luogo sacro per non dimenticare. Il Memoriale nasce da un’idea del sindaco Enrico Pittiglio e del curatore del Museo del Novecento e della Shoah Luca Leone per tramandare la memoria e sensibilizzare le nuove generazioni. L’opera, realizzata con i fondi del bilancio comunale, è stata aperta ai visitatori il 27 gennaio 2023. Il Memoriale della Shoah assieme al Museo, al percorso Novecento e ai sentieri di guerra del paese forma un circuito inserito nel progetto European Liberation Route promosso dal Consiglio d’Europa.

COMUNICATO STAMPA