San Donato Val Comino, riapertura della dimora storica Villa Grancassa

Con gioia e orgoglio, la Famiglia Tanzilli Francesco comunica la nuova apertura dell’Hotel – Ristorante nella dimora storica di Villa Grancassa a San Donato Val Comino, in Via Roma 8. Un nuovo inizio, dunque, che parte dall’impegno quotidiano ed economico in un momento difficile per tutta la nazione e anche per il nostro territorio. Un vero e proprio segno di speranza per tutti noi.

I lavori che sono durati mesi culmineranno nell’Inaugurazione che durerà tre giorni: venerdì 30 luglio, sabato 31 luglio e Domenica 1 Agosto.

Il Ristorante, tuttavia, è già operativo da giovedì 22 Luglio ed è già pronto ad accogliere i clienti che vi si recheranno. Un menù elegante e raffinato, curato nei dettagli, attento ai prodotti di qualità delle aziende del nostro territorio, presentati in chiave moderna. Un vero incontro tra l’attualità e la tradizione: un concentrato di creatività di prodotti a chilometro zero, frutto dell’impegno delle aziende agricole locali.

Tutto ciò, inserito nel contesto di una suggestiva dimora storica ottocentesca, ricca di storia e di arte, recentemente restaurata.

A tutti voi l’invito a sperimentare la nostra cucina e il nostro hotel!

Per info e prenotazioni: 0776508926”

FOTO ARCHIVIO