San Donato Val Comino, Pittiglio: “Due finanziamenti per oltre 800mila euro su museo shoah”

L’amministrazione comunale di San Donato Val di Comino annuncia due importanti finanziamenti che permetteranno un ulteriore salto di qualità al Museo Civico della Shoah, che ha già registrato diversi prestigiosi riconoscimenti a pochi mesi dalla sua apertura. Il primo, di oltre 500 mila euro dal ministero dei Beni culturali (Pnrr missione 1, rimozione barriere in musei, biblioteche e archivi), per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per rendere ancora più accessibile la struttura agli utenti; sulle infrastrutture sociali, inoltre, il comune di San Donato ha ricevuto un finanziamento di 300 mila euro per una nuova sala dedicata all’inclusione sociale degli utenti.

“Quando si raggiungono questi risultati – spiega il Sindaco, Enrico Pittiglio – il merito è dell’intera struttura comunale che con grande dedizione raggiunge obiettivi con l’unico scopo di far crescere l’intera comunità. A tutti loro i miei più sinceri ringraziamenti. Abbiamo presentato la nostra proposta progettuale confrontandoci con realtà prestigiose quali Musei Capitolini di Roma, il Museo Egizio di Torino, il Museo storico della Resistenza di Stazzema e abbiamo ottenuto i finanziamenti. Renderemo ancora più accessibili le nostre sale, nel segno dell’inclusione. Il nostro Museo sta ricevendo visitatori da ogni parte di Italia e ciò rappresenta un segno senza dubbio positivo sia per il messaggio implicito che esso porta che per l’economia locale”.

COMUNICATO STAMPA