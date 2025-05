San Donato Val Comino e Unicef insieme: “Per ogni bambino nato, un bambino salvato”

La soddisfazione del sindaco Pittiglio: “San Donato sempre in prima fila sulla solidarietà”

Il Comune di San Donato Val di Comino aderisce con orgoglio al progetto UNICEF “Provincia Solidale”, rafforzando il proprio impegno verso i più fragili attraverso l’iniziativa “Adotta una Pigotta”.

La cerimonia di consegna delle Pigotte ai bambini nati nel 2024 si terrà sabato 3 maggio 2025 alle ore 16:30 in Viale Guglielmo Marconi, con il coinvolgimento dell’UNICEF Comitato Provinciale di Frosinone.

“Abbiamo voluto legare l’arrivo dei nostri bambini a un gesto di solidarietà concreta – dichiara il Sindaco di San Donato Val di Comino, Enrico Pittiglio –. Per ogni Pigotta adottata, un altro bambino nel mondo riceverà cure salvavita. È un piccolo gesto che unisce la nostra comunità in un abbraccio solidale e universale. E si tratta, in particolare, di una nuova iniziativa dopo che con l’Unicef, il nostro comune, ha già dato vita alla partecipazione al progetto ‘Provincia solidale”, mettendo in risalto l’impegno sociale e la sensibilità verso i più fragili”.

Durante l’evento, che vedrà la partecipazione della Presidente del Comitato Provinciale UNICEF Lucia Favilla e dell’Assessore alle Politiche Sociali Teresa Mazzola, si celebrerà la forza simbolica della Pigotta, la bambola di pezza che “avrà pure un cuore di stoffa, ma ogni anno salva migliaia di bambini”.

A seguire, i presenti potranno ascoltare la storia della Pigotta, con animazione e merenda per tutti i bambini.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare – conclude il Sindaco –. Le Pigotte sono frutto del lavoro di mani minuziose e menti fantasiose: adottarla significa abbracciare la vita, la speranza e la solidarietà. Adottatela anche voi”.