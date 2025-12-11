San Donato Val Comino: con “POLIS” arrivano i servizi della pubblica amministrazione

I lavori comprendono una completa riorganizzazione degli spazi, nuovi arredi, miglioramento del confort ambientale e l’abilitazione a erogare a sportello i servizi INPS.

Sono iniziati anche nell’ ufficio postale di San Donato di Val Comino e, i lavori previsti dal progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata alla riqualificazione delle sedi e all’ampliamento dell’offerta con i servizi della Pubblica Amministrazione nei 7mila comuni italiani con meno di 15mila abitanti.

In un contesto in cui molte realtà periferiche registrano una progressiva riduzione dei servizi disponibili, Poste Italiane non solo conferma la propria capillarità, ma rafforza la presenza sul territorio investendo in progetti e interventi concreti pensati per valorizzare le comunità meno densamente popolate, promuovendo un’Italia più inclusiva, connessa e attenta ai bisogni di ogni cittadino e di ogni comunità.

Continuità dei servizi: le misure temporanee. Per tutta la durata dei lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini di San Donato Val di Comino la piena continuità dei servizi attraverso un Ufficio Postale Mobile, installato nelle immediate vicinanze della sede e già operativo con i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Uffici postali alternativi. Per eventuali esigenze i cittadini di San Donato Val di Comino potranno fare riferimento anche alle sedi di Alvito, in Piazza della Vittoria, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35 e il sabato fino alle ore 12:35 e presso la sede di Sora, in Via Cantelmi, disponibile con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05 e il sabato fino alle ore 12:35.

Si ricorda che entrambe le sedi sono dotate di ATM Postamat presso il quale, oltre ai prelievi automatici di denaro, è possibile effettuare numerose operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista movimenti.

Poste Italiane, inoltre, precisa che sono sempre disponibili anche tutti i canali complementari come l’app “Poste Italiane” e il sito poste.it, con i quali è possibile effettuare “da remoto” molti dei servizi tradizionalmente erogati a sportello, senza bisogno di recarsi fisicamente all’ufficio postale, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, come ad esempio pagare varie tipologie di bollettini postali (compreso MAV, pagoPA, multe automobilistiche e pagamento bollo auto e moto bollettini), monitorare spedizioni di corrispondenza e pacchi, inviare raccomandate e telegrammi, effettuare pagamenti e bonifici, monitorare le proprie spese, trasferire denaro.

Gli interventi previsti presso la sede di San Donato di Val Comino avranno una durata stimata di circa 40 giorni lavorativi.

