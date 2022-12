San Donato Val Comino, approvato il bilancio di previsione

Il consiglio comunale di San Donato Val di Comino, riunitosi questa mattina, ha dato il via libera al bilancio di previsione 2023-25 e a tutte le delibere allegate. Un bilancio molto importante, che prevede numerosi investimenti per la crescita dei servizi all’interno dell’intero territorio comunale. È stato registrato un avanzo di amministrazione presunto per una cifra intorno ai 115 mila euro e sono stati bloccati, come negli ultimi sette anni, gli aumenti delle tariffe ai cittadini nonostante il caro energia e la situazione delicata dell’economia.

“Siamo molto soddisfatti – spiega il Sindaco Enrico Pittiglio – per l’approvazione del bilancio previsione, che rappresenta lo strumento per eccellenza per delineare la strategia per il prossimo triennio. I conti sono in ordine, i servizi saranno ulteriormente implementati grazie ad investimenti mirati e orientati alla crescita e allo sviluppo, le tariffe per i cittadini resteranno invariate perché non gravare sulle famiglie, in un momento così difficile, era una delle nostre priorità. Come noto, gli enti locali stanno affrontando importanti difficoltà con la chiusura dei bilanci preventivi perché schiacciati dal caro energia e dal repentino aumento dei prezzi, ma noi siamo riusciti a farci trovare pronti e a programmare un piano di investimenti molto importante. Voglio ringraziare tutti i consiglieri e i dipendenti comunali per questo risultato. San Donato continuerà a crescere grazie ad una gestione sana e attenta ai bisogni delle persone”.

