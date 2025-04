SAN DONATO VAL COMINO, AL VIA BANDO GIOVANI IN QUOTA: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AGLI UNDER 35

GIOVEDÌ 10 APRILE LA PRESENTAZIONE DELL’IMPORTANTE MISURA.

San Donato Val di Comino si prepara ad accogliere un’importante occasione per i giovani imprenditori del territorio. Il 10 aprile 2025, alle ore 17:00, presso l’Aula consiliare del Comune, si terrà la presentazione del bando “Giovani in Quota”, promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con CNA Frosinone.

Il bando prevede contributi a fondo perduto per sostenere l’imprenditoria giovanile under 35 nella Valle di Comino, una misura concreta per favorire la crescita e l’innovazione economica locale.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione preziosa per approfondire requisiti, modalità di accesso e supporto alla presentazione delle domande.

“San Donato Val di Comino crede nei giovani e nel loro potenziale di cambiamento – ha dichiarato il Sindaco Enrico Pittiglio –. Questo bando rappresenta un’opportunità reale per chi desidera investire nel proprio futuro senza allontanarsi dal nostro territorio. Sostenere nuove imprese vuol dire anche sostenere la rinascita dei nostri borghi. Un lavoro sinergico, che portiamo avanti nel segno della valorizzazione delle realtà locali e per offrire opportunità reali a chi vuole investire nella nostra Comunità”.

A fargli eco, la Consigliera comunale Monica Piselli, da sempre attiva sul fronte delle politiche giovanili: “È il momento di ridare fiducia alle nuove generazioni, offrendo strumenti concreti per far emergere talento e iniziativa. Invitiamo tutte le imprese giovanili e gli aspiranti imprenditori della Valle di Comino a partecipare: insieme possiamo costruire un tessuto economico più forte e sostenibile”.