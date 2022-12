San Donato, evento di beneficenza dedicato a “Famiglia D’Africa”: Pittiglio:” iniziativa molto importante”

Torna, dopo 2 anni di interruzione forzata, l’evento di beneficenza dedicato a Famiglia d’Africa, giunto ormai alla sua decima edizione! L’aperitivo si terrà Venerdì 9 dicembre a partire dalle 18.30 al Caffè Cautilli in Piazza Carlo Coletti, a San Donato.Anche quest’anno il programma prevede uno spazio riservato interamente ai bambini: alle 16.30 visita al Museo del Novecento e, a seguire, presso la sede della Casa Editrice “Psiche e Aurora”, in Via Orologio 1, merenda e giochi a cura di Studioteca Più! Poi, dalle 18.30, ci si ritrova al Caffè Cautilli. Il vino, servito al calice dai sommelier Mauro Leone, Mirko Pellegrini, Marco Salvucci (Tartufo) e Selena Cardinali, sarà offerto da Danilo Scenna, I Ciacca di Picinisco, La Ferriera Società Agricola, Masseria Barone, Antica Tenuta Palombo, Albetum di Alvito, Enoteca 3/4 di San Donato ed Osteria del Tempo Perso di Casalvieri. Il buffet sarà invece offerto da: Agriturismo La Pietracquara,Trattoria Ficcanaso, Ristorante Enoteca Baccano ed Azienda Agricola Cedrone di San Donato Val di Comino; Agriturismo Cerere e Fataverde Orto e Locanda di Alvito; Azienda Agricola San Maurizio e Pizzeria Barbarossa di Picinisco; Agriturismo Poggio alle Serre di Gallinaro; Pasticceria Fallena di Atina ed Agriturismo La Pesca di Posta Fibreno. Il tagliando ha un costo di 12 Euro e comprende 3 calici di vino ed una degustazione al buffet.

L’aperitivo sarà accompagnato da un triplo evento musicale live: si parte alle 19 con il Dj-set di EFFE-Foundation, si prosegue con “La Casa delle Nuvole” e si conclude con i “Mistura fina”. Ci sarà spazio inoltre per il coinvolgente live-painting di Silvia Gallo, in arte Silvia Black, e per l’asta dei lavori artistici offerti da Enrico Rossi, in arte UGO, e da Rocco Alonzi!Nel corso dell’evento sarà possibile acquistare oggetti di artigianato africano presso lo stand allestito da Famiglia d’Africa.A tutti i produttori che contribuiscono generosamente alla realizzazione dell’evento, alla Gemar di Mara e Genesio Rocca di Casalvieri, alla Ferramenta Pignatelli di Gallinaro, alla UDIEFFE pubblicità di Sora, a La Rocca Petroli ed alla Enerway di Marcello La Rocca per la sponsorizzazione, a “Psiche e Aurora”, a Sport is life, ai sommeliers ed agli artisti che si esibiranno del tutto gratuitamente, alla Comunità Montana ed al Comune di San Donato….va il grazie grande e sincero degli organizzatori e di tutta Famiglia d’Africa!Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

“Un’iniziativa importante – spiega Enrico Pittiglio, sindaco di San Donato Val di Comino – con una finalità ben precisa e nobile: sostenere ‘Famiglia Africa’, che da anni svolge un lavoro straordinario per offrire un futuro a tanti ragazzi africani. Grazie a Padre Felice e a tutti coloro che, ogni anno, danno il loro prezioso contributo”.

