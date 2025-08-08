San Domenico di Guzmán: L’Apostolo del Rosario e della Verità

Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione dei Santi.

Un Santo per i tempi difficili

San Domenico di Guzmán (1170-1221), fondatore dell’Ordine dei Predicatori (i Domenicani), è una delle figure più luminose della Chiesa medievale. Nato a Caleruega, in Spagna, da una famiglia nobile e cristiana, Domenico crebbe immerso nella fede, nella carità e nello studio. Il suo amore per la verità e per la Parola di Dio lo rese uno degli evangelizzatori più ardenti della sua epoca, in un tempo in cui l’Europa era lacerata da eresie, guerre e confusione spirituale.

Una vita donata alla predicazione

Domenico si distinse fin da giovane per la sua intelligenza e la sua compassione. Durante gli studi a Palencia, vendette i suoi libri per aiutare i poveri affamati da una carestia, dimostrando una carità concreta e radicale. Ordinato sacerdote, fu scelto come canonico regolare nella diocesi di Osma. Ma presto il Signore lo chiamò a una missione più ampia: evangelizzare le regioni contaminate dall’eresia albigese, soprattutto nel sud della Francia.

In un tempo in cui molti predicatori si lasciavano sedurre dal potere e dalla ricchezza, Domenico scelse la povertà, la vita itinerante e la testimonianza evangelica. Predicava con umiltà, discuteva con rispetto e cercava di convertire con l’amore, non con la forza. Fu questo stile che lo rese credibile e incisivo.

La nascita dell’Ordine dei Predicatori

Nel 1216, Papa Onorio III approvò l’Ordine da lui fondato: i Frati Predicatori, oggi conosciuti come Domenicani. Questo nuovo ordine univa la vita contemplativa alla predicazione, lo studio profondo della teologia alla missione tra il popolo. Il motto dei Domenicani è “Veritas”, cioè verità, poiché per San Domenico la verità di Cristo era luce che libera e salva.

L’Ordine si diffuse rapidamente in tutta Europa, diventando un punto di riferimento per la predicazione, la formazione teologica e la difesa della fede.

Il dono del Rosario

Secondo la tradizione, fu la Vergine Maria stessa a consegnare a San Domenico il Santo Rosario, come arma spirituale contro le eresie e come strumento di meditazione sul mistero di Cristo. Da allora, il Rosario si diffuse nella Chiesa come una delle preghiere più amate, profondamente legata alla spiritualità domenicana.

Morte e canonizzazione

San Domenico morì il 6 agosto 1221 a Bologna, consumato dalla fatica e dalla preghiera. Non lasciò scritti, ma il suo spirito vive nell’Ordine che fondò e nel carisma di fedeltà alla verità, di amore per la Parola e di servizio alla Chiesa. Fu canonizzato da Papa Gregorio IX nel 1234.

Un modello sempre attuale

San Domenico ci insegna che la vera evangelizzazione nasce dalla preghiera, dallo studio e da una vita coerente. In un mondo ancora oggi diviso e assetato di verità, la sua figura resta attualissima: testimone della carità intelligente, della parola che salva e della luce che non tramonta.