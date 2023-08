San Camillo, Regimenti: “Difendere gli operatori della sanità significa difendere la salute di tutti”

«L’inaugurazione del presidio di Polizia h24 presso il pronto soccorso dell’ospedale San Camillo è un segnale di attenzione che medici e professionisti sanitari dell’emergenza-urgenza attendevano da tempo e che, grazie all’impegno del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del presidente della Regione Francesco Rocca, è diventato realtà».

Lo ha dichiarato l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti, che ha partecipato oggi all’inaugurazione del presidio di Polizia presso l’ospedale San Camillo.

«Non dobbiamo e non possiamo rassegnarci alla violenza: difendere gli operatori della sanità significa difendere la salute di tutti», ha aggiunto l’assessore Regimenti.

«Terminato il periodo dell’emergenza Covid, quando medici e infermieri sono stati definiti eroi, siamo tornati al quotidiano bollettino di insulti, violenze fisiche e verbali, percosse, danneggiamenti e violenze nei confronti degli operatori della sanità, terminale di rabbia e frustrazione degli utenti. Accanto al rafforzamento della sicurezza occorre portare avanti campagne di sensibilizzazione per tornare a quella cultura del rispetto che è andata perduta negli anni. Su questo la Regione Lazio sarà in prima linea», ha concluso l’assessore Regimenti.

COMUNICATO STAMPA

