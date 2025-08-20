San Bernardo di Chiaravalle.Il “Dottore Mellifluo” della Chiesa

Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione dei Santi.

San Bernardo di Chiaravalle (1090 – 1153) è una delle figure più luminose del Medioevo cristiano. Monaco cistercense, riformatore, mistico, teologo e predicatore, la sua vita fu interamente dedicata a Dio e al servizio della Chiesa. Per la profondità della sua spiritualità e la dolcezza delle sue parole, è chiamato “Dottore Mellifluo”, ossia colui le cui parole scorrono dolci come il miele.

Vita e vocazione

Bernardo nacque a Fontaines-lès-Dijon, in Borgogna, da una nobile famiglia. Fin da giovane si distinse per la sua intelligenza e per l’amore verso lo studio, ma soprattutto per la sua profonda inclinazione religiosa. A ventidue anni entrò nel monastero di Cîteaux, cuore della nuova riforma cistercense, e poco tempo dopo fu inviato a fondare una nuova abbazia: Chiaravalle (Clairvaux), che divenne uno dei più importanti centri spirituali dell’epoca.

Fondatore e guida spirituale

Sotto la guida di Bernardo, Chiaravalle crebbe rapidamente, accogliendo centinaia di monaci e dando origine a molte altre fondazioni. Egli non fu solo un grande organizzatore, ma soprattutto un maestro spirituale. Nei suoi scritti e sermoni traspare un amore ardente per Cristo, soprattutto per il Cristo crocifisso, e una devozione tenerissima alla Vergine Maria, alla quale dedicò pagine tra le più belle della letteratura cristiana.

Difensore della Chiesa

San Bernardo fu anche protagonista della vita ecclesiale e politica del suo tempo. Intervenne per sedare conflitti, difese il papato contro gli antipapi, incoraggiò la pace tra i popoli e predicò la seconda Crociata. Pur tra insuccessi e difficoltà, la sua parola rimase autorevole e rispettata in tutta Europa.

Dottrina e scritti

I suoi sermoni, le lettere e i trattati sono ancora oggi letti e meditati. Particolarmente celebri sono i Sermoni sul Cantico dei Cantici, nei quali l’amore tra Dio e l’anima è descritto con immagini di grande bellezza. Bernardo fu un maestro di mistica e di teologia, capace di unire profondità intellettuale e dolcezza spirituale.

La morte e il culto

San Bernardo morì il 20 agosto 1153 nell’abbazia di Chiaravalle. Fu canonizzato nel 1174 da papa Alessandro III e proclamato Dottore della Chiesa da papa Pio VIII nel 1830. La sua memoria liturgica si celebra il 20 agosto.

Attualità del messaggio

San Bernardo insegna ancora oggi l’importanza di una fede viva, nutrita dalla preghiera e dall’amore sincero a Cristo e a Maria. Il suo esempio invita a cercare la pace interiore e la carità fraterna, valori fondamentali in ogni tempo.