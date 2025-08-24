San Bartolomeo Apostolo

San Bartolomeo, uno dei Dodici Apostoli scelti da Gesù, è venerato dalla Chiesa come instancabile testimone del Vangelo e martire della fede. Il suo nome appare negli elenchi apostolici dei Vangeli sinottici e negli Atti degli Apostoli. Tradizionalmente è identificato con Natanaele, l’uomo “senza doppiezza” presentato da Filippo a Cristo (Gv 1,45-51).

L’incontro con Cristo

Secondo il Vangelo di Giovanni, Bartolomeo-Natanaele rimase colpito dalle parole di Gesù che lo riconobbe come “un vero israelita in cui non c’è inganno”. Questo incontro segna l’inizio della sua sequela e della missione che lo porterà fino ai confini del mondo allora conosciuto.

La missione apostolica

La tradizione racconta che Bartolomeo predicò in varie regioni: dall’Arabia alla Persia, fino all’India e soprattutto in Armenia, dove avrebbe portato la luce del Vangelo in terre segnate da credenze pagane. La sua predicazione fu accompagnata da segni e conversioni.

Il martirio

San Bartolomeo coronò la sua vita con il martirio, che secondo diverse fonti avvenne ad Albanopoli (oggi in Armenia). Fu ucciso in modo cruento: scorticato vivo e poi decapitato, offrendo la sua testimonianza fino all’estremo sacrificio. Per questo è spesso raffigurato con un coltello in mano o con la sua stessa pelle, segno della sua passione e della fedeltà a Cristo.

Il culto

Il corpo di San Bartolomeo fu traslato a Lipari e successivamente a Benevento, fino a giungere a Roma, dove le sue reliquie riposano nella basilica a lui dedicata sull’Isola Tiberina. La sua festa liturgica si celebra il 24 agosto ed è onorato come patrono dei macellai, dei conciatori e di diverse città italiane ed europee.

Attualità della sua testimonianza

San Bartolomeo insegna a vivere la fede con autenticità, senza compromessi. La sua figura ricorda che seguire Cristo comporta anche sacrificio, ma apre alla gioia della verità e della vita eterna.

Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione dei Santi.