Salvini a Latina il 4 Agosto per il Referendum e non solo

Mercoledì 4 agosto alle ore 21, il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Latina per incontrare a Capo Portiere militanti e sostenitori del partito. Un appuntamento che si inserisce nell’ambito delle iniziative per la raccolta firme per i quesiti referendari sulla giustizia che hanno toccato nelle scorse settimane già 350mila firme in tutta Italia raccolte dalla Lega.

A Latina dunque Salvini chiederà un ulteriore sforzo a tutto il partito per incrementare ancor di più le adesioni alla campagna referendaria su un tema di strettissima attualità politica e sul quale si gioca il futuro del Paese. Una giustizia più veloce e giusta, dove chi giudica dovrà anche assumersi la responsabilità dei suoi giudizi.

Naturalmente saranno presenti anche tutti gli eletti e i rappresentati istituzionali della Lega sul territorio della provincia di Latina, ad iniziare dal Coordinatote regionale e sottosegretario al Mef, Claudio Durigon, il coordinatore provinciale Senatore Gianfranco Rufa, l’Onorevole Francesco Zicchieri e il Capogruppo in Regione Lazio Angelo Orlando Tripodi, oltre a tutti gli eletti nelle varie istituzionali locali, nazionali ed europee.

Quella di mercoledì sera sarà anche l’occasione per testimoniare la grande e particolare attenzione che Salvini ha sempre avuto per la provincia di Latina e per il capoluogo in particolare. Tanto che proprio da Latina e provincia in questi ultimi anni sono sempre arrivati consensi ampi e rassicuranti per la Lega in tutte le tornate elettorali.

Dunque alla vigilia di una campagna elettorale per alcuni tra i comuni più importanti della provincia di Latina, in particolare per il capoluogo pontino, la Lega vuole ribadire il suo ruolo centrale e trainante per la coalizione di Centrodestra chiamando a raccolta la sua gente intorno al suo Capitano.

COMUNICATO STAMPA